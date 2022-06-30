...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Азербайджане отменено более 1600 муниципальных актов

Общество Материалы 30 июня 2022 20:42
В Азербайджане отменено более 1600 муниципальных актов

Читайте Trend в

Самир Али
Самир Али
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Министерством юстиции принимаются практические меры в области методической помощи муниципалитетам.

Как сообщает в четверг Trend, об этом было сказано на заседании коллегии министерства юстиции Азербайджана.

Было отмечено, что в 2022 году административный контроль был осуществлен по более чем 40 тысячам муниципальных актов.

На основании предложений министерства было отменено или изменено более 1 600 муниципальных актов, возвращено более 7 000 гектаров незаконно предоставленных земельных участков.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости