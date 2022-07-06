В Азербайджане сегодня пройдут вступительные экзамены в вузы по III группе специальностей

БАКУ /Trend/ - Шестого июля Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет вступительные экзамены в вузы по III группе специальностей.

Как сообщает Trend со ссылкой на сайт ГЭЦ, экзамены пройдут в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Сумгайыте, Шеки, Барде, Гейчае, Ширване, Сальяне, Лянкяране и Хачмазе. Начало - в 10:00.

В сообщении отмечается, что допуск на экзамены прекращается за 15 минут до их начала.

Абитуриенты должны иметь при себе пропускной лист на экзамены и оригинал документа, удостоверяющего личность.