Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 2 140 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 541, вторую - 188, три и более -1 254, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 157 человек.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 776 901. Первую дозу вакцины получили 5 358 266, вторую - 4 854 859, три и более - 3 313 744, бустерную дозу после положительного результата теста - 250 032 человека.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)