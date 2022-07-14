В Азербайджане забота о семьях шехидов и ветеранах войны является главным приоритетом государственной политики (Анализ)

БАКУ /Trend/ - Философия социальной политики Азербайджанского государства заключается в том, чтобы направить результаты экономического развития на повышение благосостояния населения. В последние годы, когда финансовый кризис и пандемия обострили социальные проблемы во многих странах, реализация социальных проектов и экономических реформ в нашей стране не ослабевала, а продолжалась прежними темпами.

После исторической победы в 44-дневной Отечественной войне была проделана очень важная работа по дальнейшему улучшению социальных условий инвалидов войны, семей шехидов, ветеранов, и этот процесс продолжается.

Для поддержки семей шехидов и ветеранов вскоре после войны указом Президента Ильхама Алиева 8 декабря 2020 года был создан Фонд YAŞAT. Обратиться в фонд можно, позвонив на короткий номер 8110 колл-центра или воспользовавшись порталом yashat.gov.az.

Бюджет фонда формируется за счет пожертвований. До 23 июня 2022 года на счет фонда поступило 73 781 435,79 маната.

За прошедший период в Азербайджане представители фонда провели встречи с 17 015 гражданами, в том числе с членами семей 2 927 шехидов, а также с 5 650 ранеными военнослужащими, были изучены их потребности. 27 232 обращения 12 652 граждан были приняты к исполнению, а число выплат составило 22 454.

По данным отчета Фонда YAŞAT, по направлениям его деятельности израсходованы 62 597 613,17 маната. Остаток на счету фонда составил 11 359 266,44 маната.

В целом фондом были рассмотрены 4 456 обращений членов семей шехидов, связанных с улучшением бытовых условий, семь обращений членов семей пропавших без вести и 5 959 обращений раненых.

Турецкие врачи, прибывшие в нашу страну при поддержке Фонда YAŞAT, обследовали более 150 человек, получивших ранения. Из Израиля прибыли восемь специалистов, специализирующихся на лечении ранений, полученных на войне, было обследовано 148 граждан, стоящих на учете в связи с проблемами со зрением. По результатам обследования было прооперировано 30 человек, в результате восстановлено зрение у двух человек.

Для ускорения процесса физического восстановления раненых в Азербайджан были доставлены ортопедические устройства РГО на сумму 38 999 манатов, заказанные Фондом YAŞAT. Оборудование было использовано для лечения восьми раненых. Кроме того, было приобретено реабилитационное устройство Giger MD на сумму 47 200 манатов.

После окончания 44-дневной Отечественной войны была начата работа по обеспечению социальными выплатами членов семей погибших на войне воинов, военнослужащих, получивших ранения и ставших инвалидами.

За прошедший период около восьми тысячам членов семей шехидов Отечественной войны было назначено до 16 тысяч социальных выплат (президентская пенсия, пособия или пенсии), 3 151 участнику войны установлена инвалидность и назначены связанные с ней социальные выплаты. В этом году завершился процесс назначения ежемесячной президентской пенсии 81 856 гражданам, которым присвоено звание "Ветеран войны". В целом 93 тысячам человек было назначено 104 тысячи социальных выплат.

Размер социальных выплат семьям шехидов, инвалидам войны в 2021-2022 годах был увеличен в среднем на 60 процентов. С 1 января 2021 года учреждена Президентская пенсия для Героев Отечественной войны, а с 1 января 2022 года - Президентская пенсия для ветеранов этой войны.

Одной из важных мер социальной поддержки является предоставление квартир и частных домов семьям шехидов и инвалидам войны. В 2021 году эта программа была расширена в пять раз. В прошлом году семьям шехидов и инвалидам войны было предоставлено 3 000, с начала 2022 года – 587, а в целом в послевоенный период – 3 587 квартир. За минувший период более 12,5 тысячи семей шехидов и инвалидов войны были обеспечены квартирами или частными домами.

В рамках мер поддержки также была продолжена работа по обеспечению инвалидов войны автомобилями. В послевоенный период 264 инвалидам войны были предоставлены автомобили. На сегодняшний день автомобилями обеспечены 7 450 человек из граждан этой категории.

В послевоенный период более 13 тысяч человек, включая членов семей шехидов, участников войны и лиц, пострадавших от армянского террора, были привлечены к активным программам занятости, в том числе 7,8 тысячи человек - к программам самозанятости. По предоставленным 649 работодателями вакансиям 2 423 члена семей шехидов и ветерана войны были обеспечены работой.

Также более девяти тысячам человек было оказано до 28,5 тысячи услуг в сфере реабилитации и социально-психологической поддержки, 1 456 инвалидам войны предоставлено 20 766 средств реабилитации. По поручению главы государства с декабря 2020 года началось обеспечение инвалидов войны высокотехнологичными протезами. В рамках этой программы 200 военнослужащих - участников Отечественной войны обеспечены высокотехнологичными протезами последнего поколения.

Семьям шехидов, военнослужащим, раненым на войне, центральными и районными (городскими) органами исполнительной власти были оказаны услуги по принципу «единого окна» по 26 направлениям в единых координационных центрах. В целом в этих центрах были предоставлены услуги 41 тысячи человек. В рамках социальной поддержки также оказывалась единовременная материальная и продовольственная помощь.

В целом на 1 июля 2022 года продолжающиеся меры социальной поддержки охватили до 100 тысяч человек - членов семей шехидов, участников войны и лиц, пострадавших от армянского террора, им оказана 191 тысяча услуг.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)