БАКУ /Trend/ - 15 июля, в 12:00, в Азербайджане началась электронная регистрация для поступления в магистратуру.

Об этом сообщили Trend в министерстве образования.

По данным ведомства, для того, чтобы подать заявку нужно зарегистрироваться на портале https://portal.edu.az и выбрать услугу "Регистрация для обучения в высших и средних специальных учебных заведениях". После регистрации на открывшейся странице можно подтвердить свои личные данные, а также добавить необходимые документы.

Электронная регистрация завершится 25 июля, в 12:00.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)