Завтра в Баку сохранится ветреная погода

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, порывистый северо-западный ветер, сообщили в среду Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 22-25, днем - 30-34, в Баку ночью - 22-24, днем - 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-65 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидается погода без осадков, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 23-27, днем - 34-39, местами - 41, в горах ночью - 10-15, днем - 23-28 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)