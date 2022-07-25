В Азербайджане выявлены еще 102 случая заражения коронавирусом, вылечились 68 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 102 случая заражения коронавирусом, 68 человек вылечились, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 796 576 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 784 908 человек вылечились, 9735 – скончались, число активных больных составляет 1933.

За последние сутки в стране проведены 1860 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 025 998.

(Перевод: Фидан Мустафаева)