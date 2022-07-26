Завтра в Баку будет до 34 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, северо-восточный ветер, сообщили во вторник Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-24, днем - 30-35, в Баку ночью - 21-23, днем - 32-34 градуса тепла. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 55-60 процентов.

Завтра днем в некоторых северных и западных районах Азербайджана ожидаются кратковременные грозовые дожди, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24, днем - 32-37, в горах ночью - 9-14, днем - 17-22 градуса тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)