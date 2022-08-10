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В Азербайджане выявлены еще 534 случая заражения коронавирусом, вылечились 526 человек

Общество Материалы 10 августа 2022 16:35 (UTC +04:00)
В Азербайджане выявлены еще 534 случая заражения коронавирусом, вылечились 526 человек

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 534 случая заражения коронавирусом, 526 человек вылечились, 6 - скончались, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 803 157 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 790 193 человека вылечились, 9 768 – скончались, число активных больных составляет 3 196.

За последние сутки в стране проведены 4 587 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 080 772.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

В Азербайджане выявлены еще 534 случая заражения коронавирусом, вылечились 526 человек
В Азербайджане выявлены еще 534 случая заражения коронавирусом, вылечились 526 человек
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