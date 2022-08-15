Азербайджанский дзюдоист завоевал «серебро» Исламиады в Конье

КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанский дзюдоист Нариман Мирзаев выиграл «серебро» V Игр исламской солидарности.

Как сообщает в понедельник Trend, в ходе соревнования он уступил спортсмену из Узбекистана Шахрому Асадову, став обладателем серебряной медали.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.