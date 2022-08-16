В Зангилане начали работу пункт забоя скота палаточного типа и мобильная лаборатория (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) регулярно проводит мероприятия по защите здоровья потребителей на территории страны. Так, в столице и различных районах республики поощряется создание отвечающих современным стандартам стационарных пунктов забоя скота, а на территориях, где нет стационарных пунктов, создаются пункты палаточного типа.

Как сообщили Trend во вторник в агентстве, в селе Агалы Зангиланского района начали функционировать пункт забоя скота палаточного типа и мобильная лаборатория Азербайджанского института пищевой безопасности для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. Также сотрудниками агентства осуществлен ветеринарный осмотр крупного и мелкого рогатого скота в селе Агалы, проведены лабораторные исследования.

Открытые объекты оснащены необходимым оборудованием в соответствии с современными требованиями.

(Перевод: Нубар Кулузаде)