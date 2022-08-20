В тушении пожара в Сиязане задействованы самолет-амфибия и 3 вертолета (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В северном регионе Азербайджана продолжаются мероприятия по тушению и предотвращению распространения пожаров в лесах.

Как сообщили Trend в субботу в МЧС, пожар, произошедший на площади 40 гектаров вблизи села Даг Гушчу Сиязанского района, взят под контроль, ведутся работы по охлаждению территории.

Операции по тушению пожаров осуществляются в условиях сложного горного рельефа. Сильная жара и ветреная погода препятствует полному тушению очагов возгорания. К операциям привлечены 200 человек из числа личного состава соответствующих сил, самолет-амфибия "BE 200 ÇS" и 3 вертолета авиационного отряда МЧС, а также сотрудники министерства экологии и природных ресурсов, министерства внутренних дел, местных органов исполнительной власти и местные жители.

Тушение пожаров продолжается и в районе села Гошабулаг Губинского района. В результате принятых мер пожар уже взят под контроль и ведутся работы по охлаждению территории.

Отметим, что с 15 августа в результате пожаров в северном регионе выгорело около 5 тысяч гектаров. Операции по тушению пожаров продолжаются.

(Перевод: Нубар Кулузаде)