TƏBIB о вероятности обязательной вакцинации четвертой дозой вакцины от COVID-19 осенью

БАКУ /Trend/ - В последние дни в Азербайджане наблюдается рост числа заражений коронавирусом, что приводит к распространению различных слухов среди населения. Среди этих слухов то, что к осени число заражений возрастет еще больше, и станет обязательной вакцинация четвертой дозой вакцины.

Как сказал Trend в пятницу в связи с этим руководитель рабочей группы по инфекционным заболеваниям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) Васиф Алиев, в настоящее время в Азербайджане возможна добровольная вакцинация четвертой дозой вакцины.

"Если с последней вакцинации прошло шесть месяцев, то можно вакцинироваться повторно. Осенью возможна вакцинация четвертой дозой, если увеличится число заражений, однако рассуждать об этом сейчас было бы неправильным. Обязательная вакцинация может быть в случае увеличения числа заражений и госпитализации. При увеличении числа тяжелых больных и потребностей в госпитализации могут быть введены некоторые ограничения. Естественно, что среди этих ограничений может быть обязательная повторная вакцинация. Но на сегодня я не считаю обязательную вакцинацию четвертой дозой вакцины реальной", - отметил Алиев.

(Перевод: Нубар Кулузаде)