Азербайджанская армия приступила к уточнению позиций в селах Забух и Сус (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанская армия приступила к уточнению позиций в селах Забух и Сус.

Об этом сообщил Trend исполняющий обязанности начальника пресс-службы министерства обороны полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

«К обнаружению мин были привлечены также специально обученные собаки. За последние две недели на территории Лачинского района было обнаружено более 1 300 противопехотных мин, и установлено, что они были произведены в Армении в 2021 году. Это явная агрессия армянских вооруженных формирований против военнослужащих азербайджанской армии и гражданского населения Азербайджана», - сказал он.

Эйвазов отметил, что также улучшаются социально-бытовые условия подразделений на этих территориях.

«Принимаются необходимые меры для реализации всех видов военного обеспечения. Согласно поручению Верховного главнокомандующего, как и на других освобожденных территориях, в населенных пунктах Забух и Сус Лачинского района социально-бытовые условия наших военнослужащих будут обеспечены на самом высоком уровне», - сказал Эйвазов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)