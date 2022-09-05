Эксперт о строительстве мансардных квартир в зданиях в одном из районов Баку

БАКУ /Trend/ - Недавно были выставлены на продажу недорогие квартиры, расположенные на последних этажах 18- или 19-этажных зданий в бакинском поселке "Ени Ясамал". Хотя квартиры расположены на мансардном этаже, они значительно отличаются от обычных мансард по высоте и ширине. Невысокая стоимость квартир вызывает у потенциальных покупателей некоторые вопросы.

В ходе исследования, проведенного сотрудником Trend, выяснилось, что хотя эти здания сданы в эксплуатацию несколько лет назад, мансардные этажи были достроены недавно.

По вопросу безопасности последующего строительства мансардного этажа в конкретном здании был направлен запрос в министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС). В ответ на запрос Trend в пресс-службе министерства сказали, что строительство в этом здании является законным и планировалось при утверждении проекта.

Как сказал Trend эксперт по вопросам недвижимости Рамиль Османлы, хотя постройки такого типа и законны с юридической точки зрения, если на это есть официальное разрешение, их возведение неправильно с технической точки зрения.

"Сооружения подобного типа создают технические проблемы для граждан в дальнейшем. Если здание принято в эксплуатацию, если в нем уже живут, то последующее строительство - неправильный подход. При этом, естественно, эти квартиры считаются законными, если на их строительство есть разрешение соответствующих официальных органов», - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)