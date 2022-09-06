БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утвержден Порядок изъятия, подготовки, хранения, транспортировки и трансплантации донорских органов.

Как сообщает во вторник Trend, в пояснении к постановлению №343 Кабинета министров говорится, что постановление определяет порядок изъятия, подготовки, хранения, транспортировки и трансплантации органов и тканей человека на территории Азербайджана.

Согласно Порядку, изъятие донорских органов у живого донора осуществляется хирургическим путем. Операция может производиться только врачами-специалистами, внесенными в реестр врачей-трансплантологов. Изъятые донорские органы помещают на специальный стол, предназначенный для этой цели и находящийся в стерильных условиях в операционной, сосуды органа катетеризуют и промывают до необходимой степени специальным консервирующим раствором. Трансплантация донорских органов проводится специалистом, внесенным в реестр врачей-трансплантологов. Донорские органы, изъятые у живого донора для трансплантации, немедленно передаются реципиенту без необходимости хранения или транспортировки. При невозможности немедленной пересадки костного мозга и стволовых клеток принимаются меры для их подготовки, хранения и транспортировки для трансплантации.

Донорские органы, признанные после их изъятия, подготовки, хранения и транспортировки непригодными для трансплантации отправляются в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии для утилизации.

(Перевод: Нубар Кулузаде)