БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана стартует волонтерская программа, сообщает в среду Trend.

В результате блестящей победы, одержанной в 2020 году азербайджанской армией под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в 44-дневной войне, была восстановлена территориальная целостность Азербайджана. Вследствие этой победы, ставшей одной из самых ярких страниц истории страны, бывшие вынужденные переселенцы получили возможность вернуться на родные земли, по которым они тосковали долгие годы.

В своих выступлениях Президент Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал решающую роль молодежи в обретении этой блестящей победы и отмечал важность участия азербайджанской молодежи в процессе Большого возвращения. Очень важна роль, которую молодежь сыграет в восстановлении родных земель.

В соответствии с призывом победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в целях привлечения молодого поколения, особенно молодежи, чьи корни непосредственно связаны с этими землями, к работе, проводимой на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, при поддержке Специального представительства Президента Азербайджана по Карабахскому экономическому району и Фонда молодежи Азербайджана Союз волонтерских организаций начинает набор молодежи для участия в волонтерской программе на освобожденных от оккупации территориях.

Основная цель программы - поддержка волонтерской деятельности на освобожденных от оккупации территориях, поощрение участия молодежи родом из освобожденных районов страны в восстановительных работах и работах по реконструкции, пропаганде истории, культуры региона и наследия нашего народа, а также вклад в возвращение молодежи на освобожденные территории. Первоначально программа будет осуществляться на освобожденных от оккупации территориях Агдамского района и постепенно будет охватывать и другие районы.

В рамках программы молодежь будет привлечена к различным волонтерским мероприятиям на территории Агдамского района, в том числе к участию в организации мероприятий, регулярно проводимых в Агдаме, работе с местными и иностранными гостями, посещающими Агдам, поддержке восстановительных и работ по реконструкции, подготовке к возвращению и заселению, а также оказанию поддержки Специальному представительству Президента Азербайджана по Карабахскому экономическому району по различным направлениям деятельности.

Каждый молодой человек в возрасте от 18 до 29 лет родом из Агдамского района, желающий присоединиться к программе, независимо от уровня образования, может пройти регистрацию на сайте agdam.konullu.az до 23:59 17 сентября 2022 года.

(Перевод: Фидан Мустафаева)