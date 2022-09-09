В Азербайджане объявлены результаты выпускного экзамена

БАКУ /Trend/ - Объявлены результаты выпускного экзамена и экзамена по азербайджанскому языку (как государственному) для учащихся 9 и 11 классов. Экзамены прошли 4 сентября 2022 года.

Как сообщили в пятницу Trend в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана, с результатами выпускного экзамена можно ознакомиться по ссылкеhttps://eservices.dim.gov.az/2022/netorta/ с использованием своего "рабочего номера" и номера удостоверения личности (или FIN код).

Учащиеся, принявшие участие в экзамене по азербайджанскому языку (как государственному), могут ознакомиться с его результатами здесь, или отправив свой "рабочий номер" с номеров всех мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel) на 7727.

С 14 сентября ГЭЦ будет проводить онлайн-процедуру (через приложение "Zoom" или по телефону) рассмотрения апелляционных заявлений, связанных с результатами экзаменов.

Желающие обратиться в апелляционную комиссию могут зарегистрироваться с 10:00 12 сентября по 17:00 14 сентября 2022 года, заполнив электронное заявление, размещенное на сайте ГЭЦ. Те, кто не зарегистрировался в течение указанного срока, не смогут потом подать апелляцию.

(Перевод: Фидан Мустафаева)