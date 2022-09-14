Завтра в Баку будет до 25 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и утром в некоторых местах возможны кратковременные дожди, порывистый северо-западный ветер днем сменится умеренным северо-восточным.

Об этом сообщили в среду Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 18-21, днем - 22-25, в Баку ночью - 18-20, днем - 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 до 762 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

Завтра в районах Азербайджана в первой половине дня местами возможны грозовые дожди, ночью и утром прогнозируется туман. Ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 17-21, днем - 25-30, в горах ночью – 5-9, днем - 11-16 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)