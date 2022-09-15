ФК "Карабах" обыграл французский "Нант", забив три безответных мяча

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" одержал первую победу на групповом этапе Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Trend, азербайджанская команда принимала французский "Нант".

В матче, прошедшем на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, победу одержал азербайджанский клуб со счетом 3:0.

В составе «Карабаха» отличились Квабена Овусу, Абдулла Зубир и Марко Янкович.

В другом матче группы G греческий клуб «Олимпиакос» дома уступил немецкому «Фрайбургу» со счетом 0:3.

Немецкий клуб лидирует в группе G с 6 очками. Клубы "Карабах" и "Нант" занимают 2-е и 3-е места с 3 очками. «Олимпиакос» не имеет в активе набранных очков.