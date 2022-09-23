В Азербайджане прошла традиционная акция по очистке побережья (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 23 сентября в связи с Международным днем чистоты в прибрежных зонах при совместной организации Общественного объединения IDEA, министерства экологии и природных ресурсов, Фона молодежи, ОАО «Чистый город» была организована традиционная акция по очистке побережья.

Как сообщили Trend в IDEA, в акции, организованной на территории пляжа Бильгя под лозунгом «Пусть берега будут чистыми» , приняли участие более 150 молодых добровольцев, представители партнерских организаций.

Основная цель мероприятия - очистка прибрежных территорий, предотвращение их загрязнения бытовыми отходами, просвещение общественности и привлечение молодежи к мерам по поддержанию чистоты на побережье.

В ходе акции участники мероприятия, оснащенные необходимым санитарным инвентарем, отсортировали собранный мусор. С целью более эффективной организации процесса сбора отходов на территорию была привлечена специальная техника. Собранный мусор был отправлен на завод по сортировке твердых бытовых отходов в поселке Балаханы.

Отметим, что по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой проведены работы по очистке прибрежных территорий, ранее находившихся в заброшенном состоянии, созданы общественные пляжи. При организации Общественного объединения IDEA в общей сложности переданы в пользование населения шесть общественных пляжей в поселках Шихово, Горадиль, Новханы, Бузовна, Пиршаги и Сахиль столицы. В то же время впервые в стране на пляже Шихово были созданы необходимые условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Предусматривается создание такой инфраструктуры и на других общественных пляжах.

Общественное объединение IDEA выражает глубокую признательность всем волонтерам и партнерским организациям, которые проявили особую активность в акциях по очистке, и которые сами начали менять мир к лучшему, прилагая все усилия для этого, и призывает всех объединиться во имя благоденствия нынешнего и будущих поколений для чуткого отношения ко всем богатствам, которые дарит нам природа.

(Перевод: Нубар Кулузаде)