В Азербайджане названы причины, при которых может быть отказано во включении журналистов в реестр медиа

БАКУ /Trend/ - Обнародованы правила ведения реестра медиа в Азербайджане.

Как сообщает Trend, согласно "Правилам ведения реестра медиа", утвержденным Президентом Азербайджана, информационное обеспечение реестра осуществляется путем предоставления информации лицами, претендующими на включение в реестр, в том числе журналистами, и Аудиовизуальным советом, а также интеграции информации, запрашиваемой через информационную систему электронного правительства.

В течение пяти рабочих дней с даты представления сведений лицами, претендующими на включение в реестр, в том числе журналистами, оператор реестра проверяет сведения, и если несоответствий требованиям реестра не обнаружено, вносит их в реестр. При выявлении несоответствий в представленной информации, не являющихся причиной для отказа, заявителям, в том числе журналистам, не позднее срока, предусмотренного пунктом 6.2 настоящих Правил, направляется уведомление в электронном виде об их устранении. Несоответствия должны быть устранены в течение пяти рабочих дней. Если несоответствия не устранены в необходимый срок, обращение не рассматривается. Данное обстоятельство не мешает этим лицам обратиться повторно.

Лицам, обратившиеся за включением в реестр, может быть отказано в следующих случаях:

- при несоответствии требованиям, предусмотренным статьями 26.1 – 26.5 и 26.8 закона (с учетом статьи 69.2 закона);

- при непостоянном характере деятельности лица (за исключением субъектов медиа, которые не действовали в сфере медиа до даты подачи заявки);

- при несоответствии деятельности требованиям статей 13.1 и 13.2 закона;

- если юридическое лицо не зарегистрировано в государственном реестре юридических лиц;

- если физическое лицо не состоит на налоговом учете в качестве индивидуального предпринимателя;

- если логотип (эмблема) идентичен или схож с логотипами (эмблемами) редакций других субъектов медиа, находящихся в реестре.

(Перевод: Нубар Кулузаде)