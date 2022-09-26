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Апелляционная жалоба Аваза Зейналлы отклонена

Общество Материалы 26 сентября 2022 16:23 (UTC +04:00)
Апелляционная жалоба Аваза Зейналлы отклонена

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БАКУ /Trend/ - В Бакинском апелляционном суде рассмотрена жалоба на решение Бинагадинского районного суда в отношении арестованного руководителя интернет-канала "Хурал" Аваза Зейналлы.

Как сообщает Trend, жалоба отклонена и решение Бинагадинского районного суда об аресте оставлено в силе.

Напомним, что в отношении Аваза Зейналлы была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца по обвинению в получении взятки в размере 20 тысяч манатов от семьи находящегося под арестом экс-главы компании "Baku Steel Company" Расима Мамедова.

Зейналлы обратился в Бинагадинский районный суд с ходатайством в связи с мерой пресечения, однако суд отклонил ходатайство.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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