На заседании суда по делу экс-министра труда Азербайджана дали показания свидетели

БАКУ /Trend/ - Продолжается суд по уголовному делу бывшего министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Салима Муслимова.

Как сообщает в понедельник Trend, сегодня на заседании Бакинского суда по тяжким преступлениям под председательством судьи Фаига Ганиева дал показания свидетель Ибад Исмаилов, работавший в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в 2014 году.

"Позже я работал в домах, строящихся для инвалидов Карабахской войны. Строительством объектов министерства руководил Натиг Азизов. Мне предложили открыть компании на мое имя, участвовать в тендерах. Они открыли на мое имя три компании - "Тала"," Тала-1" и "Тала-2". В 2015 году произошла девальвация и возникла нехватка средств. Нам сказали, что по каждому дому есть определенные расходы, и за каждый дом мы платили строительному управлению министерства 6 тысяч манатов. Сперва мы передавали деньги некой Томе, а потом начали отдавать их Натигу Азизову. На первом этапе я построил 6 домов в Газахском районе, а на втором этапе - 16 домов. В целом за эти дома я отдал Натигу Азизову 132 тысячи манатов. Раньше все три компании были зарегистрированы на мое имя. Позже на тендере сказали, что одно лицо не может участвовать в тендере, владея тремя компаниями. Из-за этого я был вынужден оформить одну из компаний на имя моей супруги. В первом тендере цена дома составила 54 тысячи, во втором - 68 тысяч. Стоимость каждого из этих домов составляла 42 тысячи манатов, остальное было прибылью", - сказал он.

Другой свидетель - Ильгар Мустафаев сказал, что работает сварщиком ирригационных систем. По его словам, в 2014 году его обманом заставили подписать пустой лист.

"В 2021 году мне позвонили и сказали, что компания ООО "Тунар", руководителем которой я якобы являюсь, занималась строительством домов. Я ничего обо всем этом не знал. В ходе следствия я узнал, что компания была зарегистрирована на мое имя. Я не знаю, кто руководил компанией и строил дома", - сказал он.

Другой свидетель, Бейлар Мусаев, сказал, что на его имя было учреждено ООО "Şəki Construction".

"Я рабочий, в ирригационном управлении мне сказали подписать эту бумагу, и я ее подписал. Я не имею ничего общего с этой компанией. Слышал, что компания строит дома для семей шехидов", - сказал он.

Давший свидетельские показания в суде начальник хозяйственного отдела министерства труда и социальной защиты населения Парвиз Гараев сказал, что ранее занимался бизнесом, а с 2014 года был назначен на должность заведующего отделом в министерстве. Он является однокурсником начальника управления строящихся объектов министерства Натига Азизова. На имя Гараева зарегистрировано 17 компаний. Для участия в тендерах компании были оформлены на имена его близких.

"У меня не было прямых связей с фирмами. За проделанную работу министерство само должно мне 181 манат, который до сих пор не выплачен", - сказал он.

Процесс будет продолжен 3 октября.

Отметим, что Салим Муслимов был арестован в ходе спецоперации в 2021 году, проведенной Службой государственной безопасности. Он привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 179.4 (растрата с причинением особо крупного ущерба), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.2 и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджана, в его отношении решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста. После 13 месяцев в тюрьме был помещен под домашний арест в связи с проблемами со здоровьем.

В ходе предварительного следствия Салим Муслимов выплатил 20 из 27 миллионов манатов ущерба, нанесенного государству. Также был наложен арест на имущество экс-министра на сумму 8 миллионов манатов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)