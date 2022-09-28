В школах Азербайджана будет реализован новый пилотный проект (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Ранее министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев сказал, что с нового учебного года планируется реализация пилотного проекта, связанного с добровольными пожертвованиями школам. Когда и в каких школах будет реализован этот проект?

Отвечая в среду на вопросы Trend, секретарь Общественного совета при министерстве науки и образования Азербайджана Руфат Асадзаде сказал, что проект под названием «Союз сообщества школа-семья», созданный в связи с добровольными пожертвованиями родителей школам, может быть запущен в любой школе на добровольной основе.

«В настоящее время это 12 школ. Данный проект будет запущен в этих школах в октябре-ноябре. Основная его цель - обеспечить прозрачность и эффективность пожертвований, сделанных школе. Администрация сообщества будет состоять из девяти человек - четыре представителя школы и еще пять человек - родители, и даже ученики», - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)