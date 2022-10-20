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В бакинском метро станет возможной бесконтактная оплата проезда

Общество Материалы 20 октября 2022 17:19 (UTC +04:00)
В бакинском метро станет возможной бесконтактная оплата проезда

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - Планируется создание со следующего года возможности бесконтактной оплаты проезда в бакинском метро.

Об этом сообщил в четверг Trend руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

Он сказал, что уже ведется работа в связи с этим.

"После завершения технического проектирования и повторного тестирования система будет введена в эксплуатацию. Пассажиры смогут оплачивать проезд с помощью смарт-часов, мобильных устройств, QR-кодов и банковских карт", - сказал Мамедов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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