Связи между тюркскими странами будут укрепляться и в сфере медиа - Ахмед Исмайлов

БАКУ /Trend/ - В настоящее время цифровое медиа-пространство, ставшее новым трендом современного мира, расширяется день ото дня и оказывает свое влияние на национальную информационную среду стран. Процесс обмена информацией, который происходит с высокой скоростью в глобализирующемся мире, охватывает практически все страны.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал сегодня исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмайлов в Баку в ходе выступления на первом заседании регулирующих органов по аудиовизуальным медиа стран-членов и стран-наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ).

Он отметил, что азербайджанские медиа вступили в новый этап реформ с целью адаптации к современным вызовам и более гибкого реагирования. Агентство развития медиа Азербайджана реализует стратегию, направленную на устойчивое развитие субъектов медиа: "Агентство постоянно обращает внимание на вопрос обеспечения экономической независимости субъектов медиа как одну из основных целей своей деятельности, проводит с этой целью соответствующий анализ и исследования, а также принимает меры по реализации проектов, направленных на внедрение современных информационно-коммуникационных технологий, инноваций, открывающих новые возможности для международного обмена информацией, обеспечения информационной безопасности граждан, общества и государства".

Исмайлов подчеркнул, что 22 июля этого года впервые в истории независимого Азербайджана представители азербайджанских медиа отметили свой профессиональный праздник проведением международного медиа-форума в культурной столице страны - городе Шуша: "На международном медиа-форуме, проведенном в Шуше, мы обменялись мнениями по всем актуальным темам, касающимся современной медиа-среды, с представителями зарубежных медиа и экспертами из почти 20 стран мира, представителями международных медиа-организаций. В обращении главы государства, адресованном азербайджанским журналистам, была подчеркнута роль журналистов в предотвращении массовых дезинформационных атак, борьба азербайджанских медиа на информационном фронте во время Отечественной войны, оперативное и правильное информирование нашего общества, были определены важные направления и принципы, связанные с развитием медиа Азербайджана".

По его словам, интеграция азербайджанских медиа в международное информационное пространство приобретает все большее значение на фоне реалий нашего мира. Сегодня существует совместная медиа-платформа Азербайджана и Турции. "Целью нашей совместной медиа-платформы является создание стратегического медиа-партнерства для укрепления двусторонних отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в области медиа и коммуникации. Наша основная деятельность в этом направлении заключается в донесении реалий наших стран до мировой общественности в международных медиа. В июне этого года в рамках визита главы государства в Узбекистан был подписан меморандум о взаимопонимании между Агентством развития медиа Азербайджана и Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан. Также в августе этого года в рамках официального визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан был подписан Меморандум о взаимопонимании между Агентством развития медиа Азербайджана и министерством информации и общественного развития Казахстана. В рамках подписанных нами меморандумов о взаимопонимании с этими братскими республиками, являющимися членами Организации тюркских государств, предусматривается формирование механизмов двустороннего сотрудничества, направленных на совместное продвижение и защиту национальных интересов в медиа-пространстве, расширение обмена опытом, установление взаимодействия в медиа-сфере. Наряду с этим, Агентство развития медиа Азербайджана за период своей деятельности установило сотрудничество с такими авторитетными местными и международными организациями, как Университет АДА, "Аль-Джазира", Haber Global, Турецкое агентство по сотрудничеству и координации, агентство "Анадолу". Нам нужна солидарность журналистов всего тюркского мира, чтобы донести реалии наших стран до международной аудитории. Наш голос будет сильнее и лучше слышен, если наши медиа-субъекты будут выполнять свою профессиональную миссию с единой идеологией на всех уровнях. Мы верим, что укрепившиеся связи тюркского мира, руководствуясь идеей единства, солидарности и сотрудничества, будут успешно продолжаться и в сфере медиа. Чтобы доносить до международного сообщества объективную информацию о тюркском мире, мы должны повысить наш профессионализм и бдительность, укрепить наше единство", - сказал Исмайлов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)