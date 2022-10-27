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В Азербайджане названо число случаев пищевых отравлений в этом году

Общество Материалы 27 октября 2022 12:57 (UTC +04:00)
В Азербайджане названо число случаев пищевых отравлений в этом году

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В этом году в Азербайджане пищевое отравление получили 272 человека.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал сегодня на пресс-конференции председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли.

"В результате изучения ситуации в этой сфере подтвердилось, что только около 20 процентов случаев, о которых в этом году сообщалось в прессе, действительно являлись фактами пищевого отравления. То есть пищевое отравление получили 272 человека", - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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