В Азербайджане названо число случаев пищевых отравлений в этом году

БАКУ /Trend/ - В этом году в Азербайджане пищевое отравление получили 272 человека.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал сегодня на пресс-конференции председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли.

"В результате изучения ситуации в этой сфере подтвердилось, что только около 20 процентов случаев, о которых в этом году сообщалось в прессе, действительно являлись фактами пищевого отравления. То есть пищевое отравление получили 272 человека", - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)