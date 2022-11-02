Арестован начальник отдела минкультуры Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Рассмотрено ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в отношении начальника отдела снабжения и имущества министерства культуры Азербайджана Илькина Насибова.

Как сообщает в среду Trend, ходатайство было удовлетворено сегодня на процессе в Сабаильском районном суде. В отношении Илькина Насибова избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Отметим, что накануне Служба госбезопасности провела операцию в министерстве культуры. В числе задержанных в ходе операции начальник отдела снабжения и имущества министерства Илькин Насибов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)