Впечатляющий концерт в честь Дня Победы Азербайджана в Софии (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Болгарии состоялся концерт по случаю Дня Победы Азербайджана.

Как передает Trend, сообщается, что в рамках организованного посольством Азербайджана в Болгарии мероприятия, прошел концерт с участием известных болгарских музыкальных исполнителей и заслуженных артистов Азербайджана Сахиба Пашазаде, Ильхама Назарова и лауреата международных конкурсов Саиды Тагизаде.

Открывая концерт вступительным словом, посол Азербайджанской Республики в Болгарии Гусейн Гусейнов рассказал о важном месте и роли Дня Победы - 8 ноября в истории Азербайджана.

Было отмечено, что в ходе 44-дневной Отечественной войны Азербайджан под руководством Президента и Верховного Главнокомандующего Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева освободил свои родные земли от армянской оккупации в соответствии с нормами международного права, Устава ООН, резолюций Совета Безопасности ООН, требующих немедленного, полного и безоговорочного освобождения оккупированных территорий Азербайджана, а также соответствующих решений других международных организаций.

Посол сообщил о восстановительных работах, которые активно ведутся данных территориях, отметив, что Победа Азербайджана положила начало новой эре в регионе - эре восстановления и строительства. Было отмечено, что Азербайджан нацелен на обеспечение устойчивого мира, безопасности и развития в регионе.

Посол отметил, что в 44-дневной Отечественной войне азербайджанская армия боролась за освобождение своей Родины от оккупации. Победа была достигнута благодаря национальному единству и духу, а также героизму и решимости азербайджанского народа, добавил Гусейнов.

Он также отметил тот факт, что совместный концерт с участием азербайджанских и болгарских артистов является ярким примером идей и ценностей мультикультурализма.