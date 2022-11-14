При назначении священнослужителей преимущество отдается национальным кадрам - госкомитет Азербайджана

БАКУ /Trend/ - При назначении на должности священнослужителей преимущество, согласно законодательству, отдается национальным кадрам.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сегодня сказал журналистам в рамках конференции на тему "Азербайджан: пример сосуществования" по случаю Международного дня толерантности заместитель председателя Государственного комитета Азербайджана по работе с религиозными организациями Сеявуш Гейдаров.

Что касается лиц, получивших религиозное образование за рубежом, то, по его словам, они назначаются на должности священнослужителей в ряде случаев, при положительном отзыве по итогам аттестации.

(Перевод: Фидан Мустафаева)