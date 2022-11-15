Теплооператор Азербайджана значительно увеличил число котельных

БАКУ /Trend/ - По сравнению с предыдущими годами число котельных, принадлежащих ОАО "Азеристиликтеджхизат", увеличилось в 3,4 раза с 166 до 564.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал журналистам врио председателя ОАО "Азеристиликтеджхизат" Ильхам Мирзалиев в ходе брифинга, посвященного началу отопительного сезона.

По его словам, в целях обеспечения потребителей качественной, устойчивой и бесперебойной тепловой энергией в тепловых хозяйствах ОАО "Азеристиликтеджхизат" завершено выполнение работ, предусмотренных планом мероприятий по подготовке к осенне-зимнему сезону 2022-2023 годов.

Мирзалиев отметил, что в рамках плановых мероприятий проведен капитальный ремонт 12,7 километра отопительных линий.

Проведенные мероприятия позволят обеспечить устойчивое отопление 3 871 здания, в том числе около 184,0 тыс. квартир, 287 школ, 162 детских садов, 152 учреждений здравоохранения и 2 230 других социальных и хозяйственных объектов, посредством 564 котельных и 88 тепловых пунктов ОАО, сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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