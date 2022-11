Азербайджанский писатель награждён ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ в США (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Азербайджанскому писателю Ровшану Абдуллаоглу вручена золотая медаль Международного книжного конкурса Readers’ Favorite.

В 2020 году наш соотечественник был удостоен этой высокой награды за своё произведение The Man on the Rails («Relslər üzərinə uzanmış adam», «Человек, лежащий на рельсах»). Однако отложенная в связи с пандемией коронавируса церемония награждения была проведена только 18-19 ноября 2022 года в США, в городе Майями.

Readers’ Favorite, международная литературная структура, деятельность которой была высоко (А+) оценена BBB (Best Business Bureau), занимается рецензиями и наградами за книги. Данная организация для анализа книг сотрудничает со знаменитыми учеными-языковедами и писателями.

Р.Абдуллаоглу сказал в связи с присуждением ему упомянутой престижной международной награды: «Я всегда рассказываю о громадном влиянии и духовной мощи книг. А в этот раз благодаря одной книге мне посчастливилось представить свою родину и поднять флаг родной страны по ту сторону океана, перед широкой, многонациональной аудиторией. Я испытываю сильное чувство гордости. В получении этой награды есть заслуга и моих дорогих соотечественников, которые разделяли со мной радость и всегда поддерживали меня».

Известная Международная книжная выставка, традиционно проводимая в Майями, совпала по времени с проведением церемонии награждения, и поэтому представители издательств, присутствовавшие на выставке, смогли также принять участие в церемонии. После проведения организаторами церемонии открытия было дано слово писателям, а также деятелям книжного сектора.

Отметим, что в церемонии вручения медали также приняли участие руководитель Азербайджано-американской культурной ассоциации Тохфа Эминова и руководитель Азербайджано-американской молодёжной организации Набат Эминова. После церемонии активисты диаспоры обменялись мнениями с Р.Абдуллаоглу о проведении в Америке ряда проектов, направленных на продвижение нашей страны и культуры.

Напомним, что до настоящего времени было издано 27 книг Ровшана Абдуллаоглу. Большинство книг писателя, напечатанных в Азербайджане, стали бестселлерами. Они были переведены на турецкий, английский, русский, арабский языки. Кроме того, писатель получил положительные отзывы и знаки отличия от престижных международных литературных организаций Америки.

Самый последний изданный труд писателя – роман «Веретеница» (“Koramal”) - посвящён теме Карабахской войны.