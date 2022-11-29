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В Азербайджане выявлены еще 43 случая заражения коронавирусом, вылечились 57 человек

Общество Материалы 29 ноября 2022 16:37 (UTC +04:00)
В Азербайджане выявлены еще 43 случая заражения коронавирусом, вылечились 57 человек

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 43 случая заражения коронавирусом, 57 человек вылечились, двое - скончались, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 824 288 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 814 053 человека вылечились, 9 978 – скончались, число активных больных составляет 257.

За последние сутки в стране проведены 2 235 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 373 658.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

В Азербайджане выявлены еще 43 случая заражения коронавирусом, вылечились 57 человек
В Азербайджане выявлены еще 43 случая заражения коронавирусом, вылечились 57 человек
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