В Азербайджане выявлены еще 43 случая заражения коронавирусом, вылечились 57 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 43 случая заражения коронавирусом, 57 человек вылечились, двое - скончались, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 824 288 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 814 053 человека вылечились, 9 978 – скончались, число активных больных составляет 257.

За последние сутки в стране проведены 2 235 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 373 658.

(Перевод: Нубар Кулузаде)