Гидрометслужба Азербайджана о погоде в начале декабря

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в начале декабря погода будет пасмурной, с переменными осадками, заморозков не ожидается.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала начальник Национальной службы гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева в программе "Экспертный час" на официальной странице министерства в Facebook.

Она отметила, что с 1 декабря фиксируется температура воздуха в 2-3 раза ниже климатической нормы.

"До седьмого числа температура воздуха будет низкой. Самый низкий показатель температуры воздуха в Баку в этот период будет с 4 по 6 декабря. Ночью и днем температура воздуха составит 3-6 градусов тепла. На Абшеронском полуострове ожидаются дожди, заморозков не прогнозируется", - сказала Тагиева.

(Перевод: Нубар Кулузаде)