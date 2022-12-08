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В Азербайджане названо число больных сахарным диабетом

Общество Материалы 8 декабря 2022 18:16 (UTC +04:00)
В Азербайджане названо число больных сахарным диабетом

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане насчитывается около 310 тысяч больных сахарным диабетом.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана Заур Алиев на церемонии презентации проекта «На пути к здоровому весу».

Он отметил, что в Азербайджане увеличилось число больных сахарным диабетом.

"Лишний вес создает серьезные проблемы для людей. Мы проводим просветительские мероприятия в этом направлении", - сказал Заур Алиев.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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