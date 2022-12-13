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Информацию о таможенном законодательстве граждане могут получить посредством чат-бота - Шахин Багиров

Общество Материалы 13 декабря 2022 12:22 (UTC +04:00)
Информацию о таможенном законодательстве граждане могут получить посредством чат-бота - Шахин Багиров

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - У нас есть "чат-боты", с помощью которых граждане могут получать ответы на вопросы в таможенной сфере.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал временно исполняющий обязанности председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Шахин Багиров в ходе обсуждения изменений в Таможенном кодексе на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Он отметил, что если граждане хотят получить какую-либо информацию о таможенном законодательстве, они могут быстро получить ее посредством "чат-бота".

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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