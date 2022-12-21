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Обсуждено создание механизма гражданской обороны Организации тюркских государств (ФОТО)

Общество Материалы 21 декабря 2022 19:49 (UTC +04:00)
Обсуждено создание механизма гражданской обороны Организации тюркских государств (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров принял участие в саммите министров по чрезвычайным ситуациям стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) в Анкаре.

Как сообщили в среду Trend в МЧС Азербайджана, выступая на мероприятии, министр подчеркнул, что тесные интеграционные процессы между нашими странами благодаря политической воле и неоценимым усилиям лидеров тюркских государств значительно расширяют связи по различным направлениям, укрепляют единство и силу тюркского мира.

В частности, было отмечено, что данная встреча предоставила хорошую возможность для обсуждения совместных усилий стран-членов ОТГ по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе с точки зрения обзора лучших практик, достигнутых в этой сфере. Кямаледдин Гейдаров предложил провести очередной саммит министров по чрезвычайным ситуациям стран-членов ОТГ в Азербайджане.

На саммите были заслушаны презентации о национальных системах в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обсуждены различные вопросы в этой области, в том числе создание механизма гражданской обороны ОТГ.

Также участники саммита посетили Центр управления деятельностью в чрезвычайных ситуациях и Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) министерства внутренних дел Турции в Анкаре, и ознакомились с их деятельностью.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Обсуждено создание механизма гражданской обороны Организации тюркских государств (ФОТО)
Обсуждено создание механизма гражданской обороны Организации тюркских государств (ФОТО)
Обсуждено создание механизма гражданской обороны Организации тюркских государств (ФОТО)
Обсуждено создание механизма гражданской обороны Организации тюркских государств (ФОТО)
Обсуждено создание механизма гражданской обороны Организации тюркских государств (ФОТО)
Обсуждено создание механизма гражданской обороны Организации тюркских государств (ФОТО)
Обсуждено создание механизма гражданской обороны Организации тюркских государств (ФОТО)
Обсуждено создание механизма гражданской обороны Организации тюркских государств (ФОТО)
Обсуждено создание механизма гражданской обороны Организации тюркских государств (ФОТО)
Обсуждено создание механизма гражданской обороны Организации тюркских государств (ФОТО)
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