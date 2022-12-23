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Тофиг Ягублу привлечен к административной ответственности

Общество Материалы 23 декабря 2022 19:21 (UTC +04:00)
Тофиг Ягублу привлечен к административной ответственности

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - Член партии "Мусават" Тофиг Ягублу привлечен к административной ответственности.

Как сообщает в пятницу Trend, в отношении него составлен и направлен в суд для рассмотрения административный протокол по статье 510 (мелкое хулиганство) Кодекса об административных правонарушениях.

Решение суда было оглашено на заседании под председательством судьи Медины Багировой в Сабаильском районном суде.

Согласно решению, Ягублу получил 30 суток административного ареста.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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