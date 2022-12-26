Подписанный сегодня меморандум выведет сотрудничество между “Turkic.World” и Институтом теологии на новый уровень - Агиль Ширинов

БАКУ /Trend/ - Институт теологии плодотворно сотрудничает как с информационным агентством Trend, так и с платформой TurkicWord. Считаю, что подписанный сегодня меморандум выведет наше сотрудничество на новый уровень.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал ректор азербайджанского Института теологии, доктор философии по теологии Агиль Ширинов на церемонии подписания меморандума о сотрудничестве между институтом и TurkicWord.

"Этот меморандум важен с точки зрения представления Института теологии в обществе, использования его потенциала. Религия - это вопрос духовности, но, к сожалению, религию политизируют, что для многих стран становится вопросом безопасности. Исламская религия выдвигает на первый план общечеловеческие ценности. Священный Коран призывает осознать единого Бога, ответственность перед ним. Однако мы сталкиваемся с такими интерпретациями исламской религии в последнее столетие, которые не имеют отражения ни в Коране, ни в хадисах. Здесь мы видим внешнее влияние. В этих интерпретациях можно столкнуться с призывами к ненависти, и если исследовать это, выясняется, что корни большинства из этого находятся в зарубежных странах. В связи с этим большое значение имеет правильное донесение до людей исламской религии", - сказал он.

Ширинов подчеркнул особое значение взаимодействия со СМИ.

"Среди медиа-структур хотел бы особо отметить АМИ Trend, которое придает важное значение предоставлению объективных новостей. В то же время Trend играет особую роль в продвижении Азербайджана за рубежом. Отрадно, что информационное агентство Trend и медиагруппа Albayrak создали развивающую связи с братскими странами медиа-платформу "TurkicWorld". Для нас культурные, экономические связи в тюркском мире очень важны. Уверен, что связи в тюркском мире укрепятся еще больше. Мы ощутили моральную поддержку тюркского мира также в 44-дневной Отечественной войне. Такие платформы, как Turkic.World, имеют большое значение для укрепления этих связей", - добавил он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)