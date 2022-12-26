Министерство молодежи и спорта Азербайджана отметило спортивные итоги 2022 года (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 26 декабря в министерстве молодежи и спорта Азербайджана состоялась торжественная церемония, посвященная спортивным итогам 2022 года.

Как сообщает Trend, в организованном в Buta palas мероприятии приняли участие руководители спортивных организаций, федераций, СМИ, спортсмены, тренеры и представители спортивной общественности.

Выступивший на мероприятии министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов отметил, что год был успешным для азербайджанского спорта, и поздравил с этим руководителей федерации, спортсменов, тренеров и спортивную общественность. Поздравив гостей с наступающим Новым годом и Днем солидарности азербайджанцев мира, министр выразил надежду, что 2023 год будет еще более успешным.

Затем состоялась церемония награждения победителей года в различных номинациях, определенных на основе опроса, который был проведен в три этапа. По окончательным результатам опроса были награждены следующие номинанты:

Лучшая спортсменка 2022 года

1. Анна Башта (фехтование)

2. Говхар Бейдуллаева (шахматы)

3. Зохра Агамирова (художественная гимнастика)

Лучший спортсмен 2022 года

1. Эльданиз Азизли (греко-римская борьба)

2. Абдулла Гадимбейли (шахматы)

3. Хидаят Гейдаров (дзюдо)

Лучшая женская команда 2022 года

1. Команда в групповых упражнениях по художественной гимнастике

2. Сборная по волейболу

3. Сборная по фехтованию

Лучшая мужская команда 2022 года

1. ФК «Карабах».

2. Сборная по мини-футболу

3. Сборная по баскетболу 3х3

Лучший тренер 2022 года

1. Гурбан Гурбанов (ФК «Карабах»)

2. Александр Тараканов (греко-римская борьба)

3. Сияна Василева (художественная гимнастика)

Судья 2022 года

1. Алияр Агаев (футбол)

2. Назим Умбаев (дзюдо)

3. Анар Бабанлы (бокс)

Медицинский персонал в спорте 2022 года

1. Айдын Агалиев (гимнастика)

2. Раиф Рефетов (гимнастика)

3. Натиг Сулейманов (футбол)

Спортивная федерация 2022 года

1. Азербайджанская федерация дзюдо

2. Федерация гимнастики Азербайджана

3. Федерация борьбы Азербайджана

Спортивный клуб 2022 года

1. ФК «Карабах»

2. Клуб гимнастики «Оджаг»

3. ФК «Нефтчи»

Олимпийский спортивный комплекс 2022 года

1. ОСК "Гёйгёль"

2. ОСК "Шеки"

3. ОСК "Гянджа"

Спортивный комплекс 2022 года

1. Дворец водных видов спорта

2. Национальная арена гимнастики

3. Олимпийский учебно-спортивный центр «Кюр»

Детско-юношеская спортивная школа 2022 года

1. Детско-юношеская спортивная шахматная школа №1 (Сумгайыт)

2. Футбольная школа "Вэтэн"

3. Детско-юношеский спортивный центр "Шабран"

Награды Fair Play 2022 года

1. Гурбан Гурбанов (ФК "Карабах")

2. Азербайджанская федерация бадминтона

3. Эльнура Мамедова (борьба)

Спортивное мероприятие 2022 года

1. Регата "Кубок Президента" (Суговушан-Мингячевир)

2. «Фестиваль спорта 2022» в Шеки

3. Кубок мира по греко-римской борьбе

Спортивное открытие 2022 года

1. Говхар Бейдуллаева (шахматы)

2. Абдулла Гадимбейли (шахматы)

3. Рамиль Велизаде (плавание)

Самый активный спортивный журналист 2022 года

1. Герай Гиясов (Real TV)

2. Санан Шафизаде (ATV)

3. Заки Фейзуллаев (Азериспорт)

Спортивный фотограф 2022 года

1. Дилавар Наджафов (AGİN)

2. Валерий Хлызов (AGF)

3. Заур Мустафаев (Trend)

Спортивный фильм 2022 года

1. "Uğurlar – Elçin Əsədov"

2. "Əvvəl və sonra" (Кифаят Гасымова)

3. "Sağlamlıq idmandan, idman isə gimnastikadan başlayır" (AGF)

Спортивная медиаструктура 2022 года

1. İctimai TV

2. CBC Sport TV

3. İdman TV

В завершение были награждены спортсмены, занявшие место в первой десятке рейтинговой таблицы азербайджанских спортсменов в 2022 году.

Мероприятие продолжилось художественной частью.