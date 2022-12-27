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Названа дата продажи билетов на автобусы в Шушу, Агдам и Физули на январь

Общество Материалы 27 декабря 2022 14:58 (UTC +04:00)
Названа дата продажи билетов на автобусы в Шушу, Агдам и Физули на январь

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Билеты на январь на регулярные автобусные рейсы, организуемые Государственной службой автомобильного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта в города Шуша, Агдам и Физули, поступят в продажу в 16:00 28 декабря 2022 года.

Как сообщили Trend во вторник в министерстве, продажа билетов по данным маршрутам осуществляется в режиме онлайн через портал www.yolumuzqarabaga.az.

Для приобретения билетов граждане должны ввести в систему данные, содержащиеся в документе, удостоверяющем их личность. Каждый билет может быть использован только гражданином, который идентифицируется по удостоверению личности.

Отметим, что регулярные автобусные рейсы в Шушу и Агдам выполняются с 24 января. 25 июня был запущен регулярный автобусный рейс в Физули.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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