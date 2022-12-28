Расим Мамедов приговорен к 14 годам лишения свободы (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Зачитан приговор бывшему руководителю компании "Baku Steel Company" Расиму Мамедову.

Как сообщает в среду Trend, сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Мамедова. По приговору суда он приговорен к 14 годам лишения свободы.

Согласно обвинению, Расим Мамедов, будучи председателем Наблюдательного совета ООО Baku Steel Company, включал в документы ложную информацию, в том числе недостоверные цифры, с целью личного обогащения создавал компании от имени других лиц и продавал продукцию ООО по низким ценам, а также незаконно использовал продукцию Baku Steel Company на личных объектах и в жилых домах. Он обвиняется также в хищении и растрате суммы в размере около 55 миллионов манатов.

Расиму Мамедову было предъявлено окончательное обвинение по статьям 179.4 (присвоение или растрата, совершенные с причинением особо крупного ущерба), 193.3.2 (лжепредпринимательство с получением дохода в особо крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (должностной подлог) УК АР.

(Перевод: Нубар Кулузаде)