В Шуше и Лачине ожидается снег (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Шуше и Лачине ожидается снег.

Как сообщили в пятницу Trend в Национальной службе гидрометеорологии, 6 января погода будет в основном без осадков, ожидается туман. Скорость восточного ветра составит 5-10 м/с. Температура воздуха днем составит от 2 °С мороза до 3 °С тепла.

7 января погода будет в основном без осадков, туман, однако ближе к ночи ожидается снег.

Скорость западного ветра составит 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 3-6 °С мороза, днем - до 2 °С тепла.

8 января ожидается снег, туман, слабый восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 5-8 °С, днем 2-4 °С мороза.

9 января ожидается снег, туман, слабый восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 6-10 °С, днем 3-5 °С мороза.

В Шуше, Кяльбаджаре и Лачине - начиная с ночи с 7 на 8 января, до 12 января будет преобладать снежная погода, скорость западного ветра составит 5-10 м/с, местами до 15 м/с.

Температура воздуха ночью составит 10-15 °С, днем 5-7 °С мороза.

На дорогах будет гололед.

(Перевод: Фидан Мустафаева)