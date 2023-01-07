В связи с непогодой дорожная полиция обратилась к водителям

БАКУ /Trend/ - В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями Главное управление Государственной дорожной полиции (ГДП) обратилось к участникам движения.

В ведомстве в субботу сообщили Trend, что, по данным Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, с 8 по 12 января в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в горных и предгорных районах страны ожидаются осадки в виде мокрого снега и интенсивного снегопада, на дорогах образуется лед.

ГДП рекомендует водителям соблюдать осторожность в движении, по возможности избегать использования автомобилей, ограничивать скорость во время движения.

В ведомстве отметили важность строгого соблюдения пешеходами правил безопасности - не подвергать опасности себя и жизнь, здоровье окружающих.

(Перевод: Нубар Кулузаде)