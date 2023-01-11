В Баку проходят учебно-тренировочные сборы гимнасток из регионов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку проходят учебно-тренировочные сборы юных спортсменок, представительниц художественной гимнастики из Гаха, Загаталы, Шамахы и Забрата, сообщает в среду Trend.

В учебно-тренировочных сборах, стартовавших девятого января, участвуют восемь юных спортсменок, представляющих секции по художественной гимнастике, действующие в указанных регионах. Сборы продлятся до 14 января.

Под руководством опытных тренеров юные спортсменки участвуют в занятиях по общей и специальной физической подготовке и тренировках по технике работы с предметами. Наряду с этим, специалисты уделяют внимание совершенствованию программ гимнасток.

По словам Татьяны Беловой, тренера в Олимпийском спортивном комплексе в Шамахы и Спортивном клубе "Забрат", гимнастки, принимающие участие в сборах, получают большой и ценный опыт.

"В секции по художественной гимнастике в Олимпийском спортивном комплексе в Шамахы тренируются 25 детей, а в Спортивном клубе "Забрат" – 20 юных спортсменок. Гимнастки, участвующие в сборах, счастливы тренироваться в Национальной арене гимнастики в Баку. Тренера помогают нам с техникой работы с предметами – мячом, обручем и булавами. Для юных спортсменок сборы - это большое событие. Безусловно, в дальнейшем эти тренировки принесут положительные результаты на будущих соревнованиях", - сказала Белова.

Тренер по художественной гимнастике в Комплексе "Талачай" (Загатала) и Олимпийском спортивном комплексе в Гахе Севда Рамазанова подчеркнула, что в 2023 году ее воспитанниц ждут важные соревнования, на которых они планируют показать хороший результат.

"В Комплексе "Талачай" тренируются 12 гимнасток, в спорткомплексе в Гахе – 16 юных спортсменок. На сборах проходят занятия по работе с предметами, нам помогает тренер Сабина Гаратова. Мы благодарны Федерации гимнастики Азербайджана за возможность провести сборы в Национальной арене гимнастики", - сказала Рамазанова.

Отметим, что в рамках развития гимнастики в регионах спортсмены из разных уголков страны регулярно участвуют в учебно-тренировочных сборах в Баку. Ранее в Национальной арене гимнастики были проведены учебно-тренировочные сборы гимнасток из Мингячевира, Гянджи, Масаллы, Ширвана, Кюрдамира, Шеки, Агдаша, Гёйчая, Исмаиллы и Абшерона.