Из-за снежной погоды повысился уровень воды в большинстве рек Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Снежная погода на территории Азербайджана последние 5 дней, привела к образованию довольно высокого снежного покрова в большинстве регионов страны.

Как сообщил Trend в четверг директор Гидрологического центра Национальной гидрометеорологической службы Азербайджана Асиф Вердиев, осадки в Балакен-Шекинском регионе Большого Кавказа превысили прошлогоднюю и десятидневную норму на 50 процентов, высота снежного покрова составила 22 см. В Огуз-Габалинском регионе высота снежного покрова составила 19 см выпавшие осадки превысили десятидневную норму на 30 процентов.

"Средняя высота снежного покрова в Губа-Хачмазском регионе составила 32 см, в Лянкяран-Астаринском 35 см", - отметил он.

Вердиев также отметил, что в связи с выпадением осадков наблюдалось повышение уровня воды в некоторых реках Азербайджана и в нижнем течении реки Кура.

"В пунктах Вилешчай-Шихлар, Лянкяранчай-Сифидор, протекающих по территории Лянкяран-Астаринского района, Заямчай-Агбашлар, протекающем по территории Малого Кавказа, отмечено повышение уровня воды на 1 см, в пунктах Кура-Сурра - на 13 см, Кура-Ширван - на 4 см, Кура-Сальян - на 19 см, Кура-Банкя - на 6 см", - сказал он.

По словам Вердиева, в ближайшие дни в результате постепенного повышения температурного режима и таяния снега, в горных районах, ожидается увеличение уровня воды в реках, особенно на территории Лянкяран-Астаринского региона.

(Перевод: Фидан Мустафаева)