В Лачинском районе начался капремонт двух школ (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Лачине начался капитальный ремонт школы №2, а также Лачин–Забухской школы.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сегодня сказал заместитель начальника управления по капитальному строительству и снабжению министерства науки и образования Азербайджана Фархан Алиев.

Он отметил, что сдача в эксплуатацию запланирована на сентябрь этого года.

"Завершен капремонт сельской школы села Суговушан Тертерского района, школа готова к открытию. В Шуше строится школа №1 и в Агдаме - школа №1, каждая на 960 ученических мест. Ожидается их сдача в эксплуатацию в сентябре этого года", - сказал замначальника управления.

(Перевод: Нубар Кулузаде)