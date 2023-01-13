В Баку вынесен приговор женщине, похитившей двухлетнего ребенка

БАКУ /Tend/ - В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Гюльтекин Мурадовой, обвиняемой в похищении двухлетнего ребенка в бакинском поселке Сабунчи.

Как сообщает в пятницу Trend, на процессе под председательством судьи Ахмеда Гулиева обвиняемая была приговорена к двум годам лишения свободы.

Согласно обвинению, 29 декабря 2021 года в полицию поступило заявление о похищении двухлетнего Мухаммеда Шихалиева. Ребенок был найден 8 января.

По подозрению в похищении ребенка была задержана Гюльтекин Мурадова. Ей было предъявлено обвинение по статье 144.3 (похищение человека, совершенное в отношении несовершеннолетнего) Уголовного кодекса.

(Перевод: Нубар Кулузаде)