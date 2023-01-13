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Предотвращен ввоз крупной партии психотропных веществ в Азербайджан (ФОТО) (Дополнено)

Общество Материалы 13 января 2023 17:17 (UTC +04:00)

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Дополнено (первая версия опубликована в 16:48)

БАКУ /Trend/ - Сотрудниками Главного таможенного управления на воздушном транспорте предотвращен незаконный ввоз через таможенную границу Азербайджана крупной партии психотропных веществ.

Об этом сообщили в пятницу Trend в Государственном таможенном комитете.

Согласно информации, в ходе таможенного досмотра у лица, проходящего таможенный контроль, были обнаружены психотропные вещества в виде кристаллов (метамфетамин весом 348 граммов) в двух пакетах, незадекларированный мобильный телефон.

По данному факту проводится расследование.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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